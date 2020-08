Porter vence a Formella por título Silver del WBC y eliminatoria de la FIB El dos veces campeón mundial de peso welter “Showtime” Shawn Porter (31-3-1, 17 KOs) venció al previamente invicto Sebastian Formella (22-1, 10 KOs) en doce rounds en una eliminatoria por el título de la FIB sin fanáticos presentes. en el Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles. Formella aguantó valientemente, pero no tuvo respuesta para la fuerza y ​​el ritmo de trabajo de Porter. Las puntuaciones fueron 120-108 3x. La pelea también fue por el título de plata del WBC. “Fue un boxeador duro”, dijo Porter. “Después de unos seis rounds, mi papá me dijo que iba a seguir recibiendo estos golpes, así que solo necesitaba mantener la presión sobre él… todavía estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte”, agregó. El invicto peso súper welter 6’6 Sebastián “The Towering Inferno” Fundora (15-0-1, 10 KOs) vencio con un impresionante nocaut técnico en el sexto asalto sobre Nathaniel Gallimore (21-5-1, 17 KOs). Fundora estuvo al mando todo el tiempo y el árbitro Ray Corona intervino para salvar a Gallimore de un mayor castigo. El tiempo era 1:28. “Le doy a mi desempeño un 10 sobre 10”, dijo Fundora. “Hice lo que tenía que hacer esta noche”. El peso welter Justin DeLoach (19-4, 10 KOs) aplastó al previamente invicto Livan Navarro (11-1, 7 KOs) en el primer round. DeLoach derribó a Navarro dos veces. Eran las 2:15. El invicto peso mediano Joey Spencer (11-0, 8 KOs) anotó un KO en el cuarto round contra Shawn West (5-2, 3 KOs). Spencer derribó a West en el segundo round y lo terminó con otra caída en el cuarto round. El tiempo era 1:51. El invicto peso súper mediano Edward Ortiz (11-0-2, 4 KOs) ganó una decisión dividida en ocho rounds sobre Antonio Todd (7-4, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 77-75 2x para Ortiz, 77-75 Todd. Smith Jr. vence a Álvarez en eliminatoria de la OMB Povetkin habla de su impresionante victoria sobre Whyte

