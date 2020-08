Povetkin habla de su impresionante victoria sobre Whyte Después de noquear brutalmente a Dillian Whyte, el recién coronado campeón interino de peso pesado del WBC, Alexander Povetkin, habló sobre su espectacular victoria desde atrás. Al ser derribado dos veces: “No sentí que terminaría la pelea así. Tenía bastante confianza en la cuarta ronda de que, aunque caí dos veces, estaba bien. No fue demasiado daño “. Sobre el golpe de nocaut: “Estaba observando sus peleas y teniendo en cuenta que le faltaban uppercuts de izquierda y derecha. Durante mi entrenamiento, estaba entrenando para poner combinaciones alrededor de esos tiros “. Sobre la cláusula de revancha: “En primer lugar, mis planes futuros no dependen de mí, es más una pregunta para mi promotor y para Eddie Hearn. Entonces veremos qué deciden. Al mismo tiempo, quiero agradecer a Andrei Ryabinski y Eddie Hearn por todo lo que hacen por mí ”. Sobre todos los que dudaron de él: “No tengo nada que responder a esa gente. Solo quiero boxear más. Quiero agradecer a todos los fanáticos que creen en mí ”. Sobre si este fue el mejor golpe de su carrera: “Sí, definitivamente”. Dillian Whyte (hablando con el promotor Eddie Hearn): “¿Podemos tener la revancha en diciembre? Estoy bien, estoy bien. Es solo una de esas cosas en las que simplemente aterrizó, ¿no es así? Lo estaba mandando. Es lo que es. Revancha. Está bien, todo está bien. De eso se trata el boxeo. Salud Eddie “. Eddie Hearn … Sobre la sorprendente victoria de Alexander Povetkin:“Me sentí como si estuviera en un sueño. La pelea había terminado, virtualmente. Povetkin comenzó bien, Dillian Whyte estaba midiendo y tuvo un gran final en la tercera ronda. Luego tiene dos fuertes caídas en la cuarta ronda. Sé que sentí, y mucha gente sintió, que todo había terminado. Pero este es el drama del deporte que amamos. Este es el drama del boxeo de peso pesado: un golpe puede cambiarlo todo. Y esta noche, un golpe cambió por completo la pelea. Dillian Whyte tenía el control total de la pelea, realmente me sentía segura de que estaba a punto de terminar la pelea. ¿Fue complaciente? ¿Fue simplemente un gran trabajo de Alexander Povetkin? Está ese uppercut al que algunos creen que Whyte es susceptible y Povetkin se deslizó justo debajo y lo entregó. Increíble. Es un shock. Sabíamos lo bueno que era Povetkin y sabíamos lo peligroso que era. Dillan Whyte tenía esa pelea prácticamente en la bolsa, pero sabemos lo peligrosos que pueden ser estos pesos pesados ​​de élite. Fue simplemente un nocaut emocionante en una noche emocionante. Estoy prácticamente perdido para las palabras “. En una revancha Whyte-Povetkin:“Tenemos una cláusula de revancha. Eso fue lo primero que dijo Dillian cuando salió: ‘Consígueme esa revancha, tráeme esa revancha’. Fue una fuerte caída, tendrá que descansar. Povetkin es el obligatorio ahora, pero no lo llamarán. La única persona a la que llamaron para negociar con el ganador de Fury vs. Wilder fue Dillian Whyte. Así que ejerceremos esa cláusula de revancha y buscaremos que eso suceda antes de fin de año. Escuche, es una gran pelea. Es una pelea peligrosa ahora porque obviamente las derrotas consecutivas tienen un tono diferente. Sé que volverá de esto. Es paralizante para Dillian perder esa posición número uno, pero volverá. Creo que ganará la revancha y recuperará su posición número uno. Este es el mejor deporte del mundo. El deporte más dramático del mundo. Sobre si la victoria de Povetkin hace que Joshua vs. Fury sea más fácil de organizar: “Uno de los obstáculos fue a principios de 2021 la defensa obligatoria contra Dillian Whyte. Alexander Povetkin no será llamado como obligatorio inmediato a pesar de que se encuentra en la posición número uno. Entonces, sí, eso libera a Tyson Fury para luchar contra Anthony Joshua después de la pelea de Deontay Wilder. Para mí, quería que Dillian Whyte tuviera esa oportunidad. Pensé que una buena victoria esta noche aseguraría eso y pensé que se lo merecía, pero perdió y ahora necesita la revancha e intentar vencer a Alexander Povetkin “. Povetkin KOs Whyte por título mundial interino del WBC

