Povetkin KOs Whyte por título mundial interino del WBC Por.Gabriel F. Cordero El Ruso ex campeón mundial de 40 años Alexander Povetkin (36-2-1, 25 KOs) anotó un espectacular e inesperado nocaut en el quinto asalto para destronar al Británico campeón mundial interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte (27-2, 18 KOs) el sábado por la noche en Matchroom Fight. Campamento en Brentwood, Essex, Inglaterra. Whyte derribó a Povetkin dos veces en el cuarto round y el final parecía estar cerca. Era. Pero no lo que nadie esperaba. En el quinto round, Povetkin conectó con un uppercut de izquierda masivo que noqueó a Whyte. El tiempo era: 30. Povetkin ganó los cinturones interino y diamante del WBC. Whyte era un gigante favorito de -440. El promotor Eddie Hearn dijo que ejercerá una cláusula de coincidencia, así que espere Povetkin-Whyte 2 a finales de este año. La derrota de Whyte elimina uno de los obstáculos para que el campeón del WBC, Tyson Fury, luche contra el campeón de la AMB / FIB / OMB, Anthony Joshua, si ambos salen victoriosos de sus próximas peleas. “Tenemos una cláusula”, explicó Hearn. “Y Dillian dijo cuando regresábamos del ring: ‘dame esa revancha, dame esa revancha'” “Las negociaciones para disputar el título del WBC fueron solo si Dillian retenía el título interino, por lo que vamos a invocar la cláusula de revancha con suerte para fin de año”. “No pensé que terminaría la pelea así”, dijo Povetkin después de la pelea. “Pero después de cuatro rondas todavía me sentía bien, todavía me sentía confiado incluso después de las caídas. “Vi sus peleas y tomé en cuenta que estaba abierto a los uppercuts, tanto de derecha como de izquierda. Probablemente fue el mejor final de mi carrera”. Povetkin habla de su impresionante victoria sobre Whyte Johnson sorprende al Ex campeón Yoan Pablo Hernández en Alemania

