Johnson sorprende al Ex campeón Yoan Pablo Hernández en Alemania Foto: Martin Rose-Bongarts/Getty Images El ex retador al título mundial Kevin “Kingpin” Johnson (35-17-1, 19 KOs) arruinó el regreso del ex campeón mundial Yoan Pablo Hernández (29-2, 14 KOs) el sábado por la noche en el Elbau Park Floating Stage en Magdeburg. Alemania. Kingpin, de 40 años, fue más agresivo de lo habitual. Acechó a Hernández durante toda la pelea, derribando a YPH en el cuarto round y poniéndolo en la lona para la cuenta en el séptimo round. Eran las 2:00. Hernández, de 35 años, regresaba como un peso pesado después de un retiro de seis años. Kingpin había perdido cinco peleas seguidas. Otros combates:

Regresando después de un descanso de 15 meses, el ex retador al título mundial Robin Krasniqi obtuvo su victoria número 50 en su carrera al detener a Stanislav Eschner (14-15-1, 7 KOs) en el sexto round de un combate de peso semipesado. Krasniqi, de 33 años, ahora tiene 50-6, 18 KOs. El invicto peso pesado Peter Kadiru (9-0, 5 KOs) detuvo a Muhammed Ali Durmaz (29-29, 27 KOs) en el segundo round. Povetkin KOs Whyte por título mundial interino del WBC OMB ordena Navarrete-Villa por título mundial pluma

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.