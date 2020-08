Porter apunta al ganador de Spence-García El dos veces campeón mundial de peso welter “Showtime” Shawn Porter habló después de su decisión unánime unilateral sobre Sebastian Formella el sábado por la noche en Los Ángeles. Como la pelea fue una eliminatoria de la FIB, pone a Porter en línea para una revancha con el ganador de la próxima pelea por el título welter del WBC/FIB entre el campeón Errol Spence Jr. y Danny García. “No se sabe qué verán de mí en una revancha”, dijo Porter. “Creo que ambos muchachos también pueden hacer ajustes. Eso es lo que hace que las revanchas sean tan geniales, los fanáticos han visto lo que ambos pueden hacer y quieren ver quién hará los ajustes correctos. Definitivamente creo que seré un poco diferente contra cualquiera de los dos “. Con respecto a la pelea con Formella, Porter declaró: “El plan de juego era usar delicadeza y sutileza. Entré allí buscando el tiro y listo para tomar las aberturas. Quería ser agresivo, pero no demasiado agresivo, porque sabíamos que correría. Trabajamos para cortar el anillo y creo que todo salió bien esta noche. “Para mí tenía sentido luchar de puntillas. Es un tipo de ritmo diferente y muchos chicos no saben cuándo voy y vengo. Creo que esta noche confundió las cosas para Formella. Trabajamos en jabs rápidos, jabs poderosos, dirigiendo el jab y hoy no podía decir cuál venía. Le estaba echando la cabeza hacia atrás y, por supuesto, también iba hacia el cuerpo. “Tuvimos mucha película sobre Formella. Sabía que su enfoque estaría en sus pies y cuando no fueran los pies, estaría cubriéndose. Me di cuenta de que su esquina le decía que golpeara conmigo o justo después de mí, así que se conectó conmigo de esa manera. Tenía que ponerle un ritmo diferente. Pudo jugar al ajedrez y lo hizo bien. Mi papá siempre dice que la mente lo controla todo. Creo que había tomado la decisión de tomar todo e ir a 12 rounds. Su cuerpo siguió a su mente esta noche. “Definitivamente trabajamos en lanzar el derecho por encima del hombro para esta pelea. Trabajamos mucho en nuestro poder y al principio quería aterrizar ese derecho. Estaba realmente concentrado en eso. Mi papá dijo que nos atenemos a la velocidad y eso aumentaría la potencia. Lo cambié directamente al cuerpo porque es más un golpe de velocidad “. Hernández sorprende a Valladares en Ciudad de Mexico Smith Jr. vence a Álvarez en eliminatoria de la OMB

