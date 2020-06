Si Conoces un HÉROE durante La Pandemia puedes nominarlo en WWW.WBCBOXING.COM Por.Gabriel F. Cordero El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, ha informado este martes que se entregará a héroes Mexicanos o alrededor del mundo en la lucha contra el COVID-19. Los cinturones son similares a los que entrega el WBC a los campeones mundiales. ” Hemos decidido dedicarlo a héroes que han mostrado amor por la humanidad. Aquellos que han arriesgado o perdido su vida en el proceso de ayudar a los demás.Este cinturón es un mínimo aporte de gratitud hacia los que dan algo por México y el mundo en esta crisis de salud, emocional y económica “, dijo Sulaimán. El WBC tiene abierta una convocatoria para que cualquier persona de cualquier pais proponga a personas con que con su dedicacion y actitud para evitar muertes o curar a enfermos de la COVID para entregarle el cinturón confeccionado por las hermanas, Lilia y Angélica Reyes de la comunidad Mazahua-Otomí. Este cinturo iba ser obsequiado al ganador de la pelea entre la estrella del deporte mundial , El Mexicano Saúl Álvarez y el Británico Billy Joe Saunders, suspendida por la pandemia. El Consejo WBC ha realizado 32 réplicas en honor a los 32 Estados de la República Federal Mexicana y los entregará a igual numero de los héroes de la humanidad. Ademas del cinturón otras 10 personas de destacada actuación contra el coronavirus recibirán medallas. Las propuestas de candidatos estan abiertas hasta el 8 de julio, después de lo cual una comisión designada por el WBC elegirá a los ganadores. El cinturón, bautizado como Adolfo López Mateos, que ha basdo su concepto con motivos de las culturas prehispánicas, esta vigente desde 2017 para entregarse en las peleas del 5 de mayo y 16 de septiembre. La AMB promete sorpresas en la 99ª convención

