Round 12 con Mauricio Sulaiman: Un recuerdo celestial de un gran hombre inolvidable. Por Mauricio Sulaimán

Presidente del CMB – Hijo de José Sulaimán Escribo esta columna pensando en todo lo que mi papá significó para mí en mi vida. Hace solo unos días hubiéramos celebrado su 89 cumpleaños. Recibí innumerables mensajes de tantos queridos amigos de diferentes países de todo el mundo sobre nuestro Don José. Es algo que no se puede describir adecuadamente con palabras. Más de seis años después de su muerte, todavía se le recuerda. Por esta razón, considero más que apropiado dedicarle mi columna. DESTINO – Mi papá siempre nos contó cómo el destino guió los pasos de su vida. Mi abuelo, Don Elías, se embarcó en un barco equivocado en el Líbano cuando comenzó su viaje a América y, en lugar de llegar a Boston, llegó al puerto de Veracruz en México. Por parte de su madre, dejaron Siria, mi abuela, Doña Wasila, que estaba en el vientre de nuestra bisabuela. Tenían que ser puestos en cuarentena en Italia; el barco navegó sin ellos y se hundió camino a los Estados Unidos. Mi padre, que vivía en Victoria, México, se casó con tres hijos y Fernando ya en camino, encontró dificultades extremas cuando las emergencias médicas familiares, y una traición muy desafortunada de un querido tío, dejaron a mi padre en una crisis económica muy complicada. El destino una vez más jugó una mano. Su hermano, mi tío Héctor, conocido por todos como Toy, trabajó en Mancera, Ernst & Young, una prestigiosa firma de auditores administrativos. Recibió correspondencia en su escritorio que era para otra persona, fue una solicitud de una compañía estadounidense, Graphic Controls, para encontrar un gerente general para establecer operaciones en México. El tío Toy remitió dicha solicitud a mi padre para ser considerado como candidato, y finalmente fue contratado. Por lo tanto, se estableció la empresa que aún prospera hoy: nuestra fábrica y empresa familiar: Controles Graficos México. Así llegaron mis padres a la ciudad de México. Se establecieron en el barrio de Lindavista. Esto sucedió en 1963. Una vez más, el destino estaba presente, porque en esos días se creó el CMB, y mi padre, apasionado por el deporte, se unió como miembro. Un día, cerca de casa, mi hermano Pepe descubrió campos de béisbol en el parque Miguel Alemán. Un hombre lo invitó a jugar y una bola curva cerró los ojos. Al llegar a casa, la sorpresa fue verlo orgulloso, independientemente del golpe que había recibido. Ese fin de semana mi papá llevó a todos a la liga, donde inmediatamente inscribió a Pepe, Héctor y Fernando. A partir de ese día, la vida de la familia Sulaimán giró en torno al béisbol, The King of Sports. Don José se convirtió en presidente de la Liga, mi madre manejó la cafetería comedor. Los grandes recuerdos de nuestra infancia siempre están asociados con el béisbol y hoy, la gran y numerosa mayoría de nuestros amigos son aquellos que conocimos en el campo. El vínculo de amistad con todos los jugadores de los famosos “Vagabundos” es mucho más que especial. Mi papá fue un gran jugador de béisbol. Fue apodado Bob Feller Huasteco. Mientras Don José estudió en Boston durante su juventud, fue a probar para el equipo profesional, los Boston Braves, ¡y fue reclutado para jugar en las Grandes Ligas! Pero el destino volvió a interferir. Una semana antes del inicio de la temporada, se rompió la tibia. Estaba fracturado, por lo que tuvo que regresar a México. Después de participar activamente en varios puestos en el CMB: asesor legal, comité de clasificación, regulaciones y más, decidió que era hora de renunciar debido a varias disputas que estaban fracturando el espíritu de la organización, ya no era divertido participar en The WBC, la prosperidad por el poder fue enorme. Mi padre viajó a Túnez para la Convención anual, y allí tenía la intención de presentar su renuncia a su puesto como Secretario General. Mi madre lo acompañó y esa sería su despedida del boxeo, para dedicarse por completo a su negocio. Pero el destino tenía una sorpresa monumental más en la tienda. El coronel Hasim Hamouda, vicepresidente del CMB, vio las cualidades obvias y naturales de liderazgo de Don José en esa Convención y después de un discurso, lo nominó para presidente. Todos, sin excepción, lo eligieron por aclamación. Fue unánime. Don José fue incansable. Su deseo de mejorar siempre, para ser el mejor, lo llevó a vivir una vida incansablemente exigente. El recuerdo de mi infancia es verlo siempre sentado en el comedor trabajando, luego viajando durante semanas o meses, y regresando, pero nunca parando. Fue CEO y socio de la fábrica, presidente del CMB, presidente de la liga de béisbol Lindavista. Estudió diferentes cursos por correspondencia, especialmente fotografía, y siempre estuvo presente para asistir absolutamente a todo lo relacionado con nuestra familia: mi madre y nosotros seis hijos. Para José Sulaimán, la palabra “imposible” nunca existió. Se dedicó al boxeo y, sobre todo, a los boxeadores. Esto fue lo que distinguió y caracterizó su vida. El hombre mismo. Don José fue incansable en la búsqueda de formas de hacer este deporte más humano, más seguro y más justo. Peleó mil batallas. Se enfrentó, luchó y venció intereses creados y una obstinada resistencia al cambio. Nos contó cómo fue abucheado por el estadio cuando se anunció la primera pelea de 12 asaltos en Las Vegas. Sin embargo … todas estas ideas han salvado innumerables vidas y han dado dignidad, así como seguridad y bienestar a los combatientes. Un hombre maravilloso, humilde, sencillo, apasionado, justo, amoroso, amable, leal, paciente y al mismo tiempo, totalmente enamorado de México. Estos son adjetivos, conceptos y principios que definen a mi querido padre; mi ídolo y mi héroe Lo extraño día tras día, todos los días, pero lo siento dentro de cada fibra de mí mismo en cada momento. La frase favorita de Don José fue: “El que no vive para servir no sirve para vivir”. Acepto cualquier pregunta o sugerencia en contact@wbcboxing.com.

