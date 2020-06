La Dirección de la AMB discute la convención en línea La quinta reunión en línea de la dirección de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), celebrada el jueves por la mañana, revisó una serie de cuestiones relacionadas con la organización, especialmente los avances en la convención en línea que se celebrará del 1 al 4 de julio. El comité especial designado por el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, dio un informe detallado sobre todos los aspectos de la 99ª convención a todos los directores. Esto proporcionó una oportunidad para la interacción entre los miembros que dieron ideas para nuevas actividades que se agregarán a la agenda. La convención tiene la intención de resaltar casi 100 años de historia y servir como un preludio perfecto para el centenario, que se celebrará en Rusia en julio de 2021. Habrá foros relacionados con la igualdad de género, la Academia de la AMB y el campo de aficionados. También marcará la ruta hacia los próximos 100 años de boxeo mundial. La participación del legendario promotor Bob Arum en el foro “99 años de historia” se confirmó para el 2 de julio. El líder de Top Rank interactuará con el presidente Mendoza y con otra gran figura histórica del boxeo, lo cual está por confirmar. Hanna Gabriels y Orlando Cruz ya han confirmado su participación en el evento, mientras esperamos la confirmación de otros boxeadores. Los directores también hablaron sobre el progreso de la creación de una plataforma tecnológica que servirá para canalizar quejas y solicitudes de los promotores de manera directa y eficiente. También discutieron la necesaria flexibilidad de las reglas de la AMB para favorecer a los combatientes en estos tiempos de pandemia. La idea es facilitar el desarrollo de peleas para que aquellos involucrados en el deporte puedan volver a hacer lo que aman. Aunque no se fijó una fecha exacta para la próxima reunión de la dirección, el presidente dijo que la fecha se anunciaría pronto y dejó algunos puntos para discutir en la próxima reunión. Fondo de ayuda del WBC para boxeadores activos o retirados durante la Pandemia Round 12 con Mauricio Sulaiman: Un recuerdo celestial de un gran hombre inolvidable.

