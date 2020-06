Fondo de ayuda del WBC para boxeadores activos o retirados durante la Pandemia El WBC ha creado con éxito una extensión del “Fondo de boxeadores José Sulaimán” al fundar el “Fondo de ayuda Covid-19 del CMB”. El establecimiento del WBC de su Fondo de Ayuda Covid-19 es el resultado de su trabajo con Nevada Community Foundation, que administró el Fondo de Boxeadores José Sulaimán del WBC. El nuevo Fondo de ayuda Covid-19 está disponible para proporcionar a los boxeadores (activos y jubilados) y sus familias alimentos y suministros muy necesarios durante la pandemia mundial. El WBC está trabajando con bancos de alimentos de todo el mundo para diseñar cajas de alimentos y suministros que pueden entregarse a los boxeadores y sus familias. El WBC ya comenzó a entregar paquetes de alimentos y suministros en México, Estados Unidos, China y Tailandia. El WBC invita a la comunidad de boxeo de todo el mundo a dirigir cualquier caso de boxeadores que conozcan y necesiten el apoyo del Fondo WBC Covid-19 enviando un correo electrónico a contact@wbcboxing.com o Nevada Community Foundation a jane.ramos @ nevadacf.org para los requisitos de elegibilidad. La Dirección de la AMB discute la convención en línea

