Mauricio Sulaiman: El Boxeo esta de regreso Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Top Rank, una de las empresas más poderosas del mundo del boxeo, la cual está dirigida por el legendario Bob Arum, reinició la actividad en el hotel MGM, de Las Vegas, Nevada. Después de tres meses de un silencio total en nuestro deporte se presentaron dos funciones los días martes y jueves pasado, en la que se realizaron un total de 10 peleas. Me dio mucho gusto ver el protocolo médico-administrativo que se aplicó, tanto por la Comisión de Boxeo del Estado de Nevada, como por la empresa promotora. Dicho protocolo entró en vigor para maximizar el cuidado de todos los participantes en las veladas, en la que se incluyen las pruebas por COVID-19, y categóricamente se confirmó su importancia, pues la peleadora Mikaela Mayer dio positivo y quedó fuera de la función, pero lo más importante fue ver todas las acciones que se tomaron en cuenta para el cuidado de todos. NUESTRO PAÍS SE ALISTA En México, la actividad iniciará este próximo sábado 20 de junio. Promociones Zanfer presentará una función de boxeo a puerta cerrada en las instalaciones de La Casa del Boxeo, Televisión Azteca. Zanfer ha demostrado un grado alto de profesionalismo y ha trabajado de la mano de una importante cantidad de expertos, aplicando el protocolo al pie de la letra. Las pruebas de COVID-19 están siendo administradas por el laboratorio GD Technologies, bajo un estricto protocolo de seguridad. También esta función ya demostró la importancia de seguir estas reglas de seguridad, pues también la excampeona mundial, Silvia Torres, dio positivo por esta enfermedad. Inmediatamente fue contactada por uno de los directores médicos del programa de la WBC, el doctor Pablo Orozco Obregón, quien estará monitoreando su evolución, ya que es asintomática. Ya se programaron pruebas para su familia y la pugilista estará en aislamiento. Zanfer tiene programadas tres funciones de boxeo consecutivas, las cuales ya fueron avaladas por las autoridades federales, en donde se confirmó que se pueden realizar eventos deportivos sin público. También Promociones del Pueblo y Televisa tienen considerado iniciar actividades y Ricardo Maldonado está listo para presentar temas referente al boxeo, con su serie mensual de Telemundo con Tutico Zabala.

Hay gran interés de promotores internacionales para traer eventos de boxeo a nuestro país, lo cual es motivante para la industria nacional. Estamos trabajando intensamente en el programa de apoyo para los promotores de bajo perfil, aquellos que no tienen el respaldo de compañías televisoras y patrocinadores. Hay una cantidad importante de promotores en la República Mexicana, y ya hemos tenido reuniones por videoconferencia. ” alt=”” aria-hidden=”true” /> PROGRAMA ENCAMINADO Las nominaciones para Los Héroes de la Humanidad siguen avanzando. El WBC, junto con Scholas Ocurrentes y El Heraldo de México inició esta semana la convocatoria para lograr reconocer a todas aquellas personas que han dado todo por ayudar al prójimo. Hay muchas historias, te invitamos a nominar a quienes hayan demostrado valor y humanismo, inclusive, arriesgando su propia vida. Esperamos tu mensaje en: cinturondecampeon@elheraldodemexico.com

Para más información consulta: https://wbcboxing.com/se-buscan-heroes-por-covid-19-el-premio-un-cinturon-mazahua-otomi/ En el mismo tema, la canción México Cuenta Conmigo, creación de José Cantoral, sigue siendo la inspiración de miles de compatriotas. Esta semana recibimos incontables mensajes de migrantes que se encuentran en Estados Unidos, en la que nos expresaron su alegría de ver a los mejores atletas de la historia de nuestro país, unidos, por esta letra que nos inspira y alienta en los momentos más difíciles. No te la puedes perder, aquí la puedes encontrar https://youtu.be/X48ITUwWfSs ¿SABÍAS QUÉ…? Erik Morales no sabía su nombre hasta que entró a la primaria. Ahí, al pasar lista, la maestra se percató de su nombre completo; en su casa siempre lo llamaban Isaac. En ese grado escolar fue apodado Charal, más adelante en la secundaria Birote, y finalmente, el sobrenombre que llegó para quedarse como Terrible. Fue el entrenador Raúl Topete quien lo llamó así, por su manera de ser tan inquieto. ANÉCDOTA DE HOY Mi papá llamó a Erik Morales y le pidió hacer una exhibición a beneficio en Tampico, Tamaulipas, y por supuesto, El Terrible accedió. Fuimos a dicho evento y al término nos dirigimos al hotel. Todos teníamos hambre y nos sentamos en el bar, donde nos sirvieron algunos bocadillos. Don José estaba junto a él, y ahí con ellos, un tipo que no se les separaba. Me acerqué a mi papá y le sugerí ir a descansar, pero éste personaje se ofreció a acompañarlo. Y me dijo: “No te preocupes mijito, aquí estoy bien; es más, me vas a disculpar, pero voy a salir un rato con el campeón. Este amable amigo nos quiere sacar a dar una vuelta”. Me quedé enojadísimo… ¡pues no me invitaron! Ya que mi papá salió con ellos, y me dejaron ahí sentado, muerto de hambre, y arreglando todo lo pendiente del evento, el cual resultó todo un éxito. ” alt=”” aria-hidden=”true” /> POR MAURICIO SULAIMÁN PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO @WBCMORO HERALDODEMEXICO.COM.MX jram Fondo de ayuda del WBC para boxeadores activos o retirados durante la Pandemia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.