Briggs todavía confía en una exhibición con Tyson Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado Shannon Briggs espera con ansias una pelea de exhibición con el miembro del Salón de la Fama Mike Tyson y dice que estará en excelentes condiciones. “Mike Tyson y yo, somos del mismo vecindario en Brownsville, Brooklyn, y Mike siempre ha sido una inspiración para mí”, dijo Briggs a Peter Maniatis. “Espero tener un combate de exhibición a finales de este año y vamos a sorprender al mundo. Tengo muchas ganas de estar en mi mejor forma. Estoy en buena forma ahora, pero en los próximos tres meses, estaré en una forma fenomenal entrenando con Jesse Robinson. “Hace diez años sufría de depresión, tenía sobrepeso tomando medicamentos recetados y pesaba 403 libras. Estaba deprimido y con pensamientos suicidas. Tuve la suerte de encontrar el cannabis como una droga alternativa y perdí 168 libras y volví al boxeo. Ahora estoy deseando que llegue el combate de boxeo con Mike Tyson “. Mauricio Sulaiman: El Boxeo esta de regreso

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.