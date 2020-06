Zanfer y el WBC logran el regreso del boxeo el sábado en la Ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero El WBC en su tradicional encuentro con los medios de comunicación en ¨Martes de Cafe¨ ha informado que apoyara a la empresa “ Zanfer Promotions” y a TV Azteca junto a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México y las autoridades sanitarias , para que se pueda realizar el evento de boxeo programado para este sábado basado en los protocolos de seguridad y prevención. El presidente Mauricio Sulaimán ha informado que sera la Federación de Comisiones de Boxeo (FECOMBOX) la que apoyara para que todos los participantes puedan cumplir con sus requisitos de licencias y salidas médicas en un evento que sera televisado desde los estudios de TV Azteca en la CDMX. Los miembros de “Zanfer Promotions”, Guillermo Brito y Rafael Soto indican que la empresa ha cumplido con todos los requisitos y recomendaciones de las autoridades. Los boxeadores están en un hotel cumpliendo las medidas sanitarias y que la función del próximo sábado se va a llevar a cabo sin ningún riesgo de contagio. Mas de 100 boxeadores de esta empresa Mexicana no han podido tener ingresos para sus familias durante este periodo. Mientras que buscan realizar la noche de boxeo sin riesgos y cumplir las leyes con el apoyo de la Comisión de Box de la Cdmx o de la Fecombox. En el evento estelar reaparece el actual campeón mundial supergallo de la OMB, Emmanuel ¨Vaquero¨Navarrete se enfrentará en 10 rounds en peso Pluma a su compatriota Uriel López. Carlos Ornelas ante Edwin Palomares mientras que Sergio Chirino Sánchez contra Gustavo Alan Piña en un total de 5 peleas programadas para esta noche. Briggs todavía confía en una exhibición con Tyson

