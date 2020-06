Tyson Fury se frustra por las dificultades para realizar entrenamientos El campeón mundial de peso completo del WBC, Tyson Fury junto a su esposa Paris han estado realizando ejercicios en casa desde flexiones, abdominales y cualquier otro ejercicio en el hogar para mantener la actividad física. Pero este jueves 18 de junio en el Instagram Live en el perfil de Tyson, parece darse por vencido, para frustración de Paris. En el video, que ahora se titula ‘El entrenamiento final del encierro 2020’, Paris dijo: “¡Levántate! No estás motivado ni nada. “Escucha, todos sabemos que las mujeres son más fuertes que los hombres de todos modos, así que ire a tomar una taza de té y una rosquilla. Voy a salir a correr, ya no puedo hacer esto”. Tyson luego se volvió para dirigirse a sus seguidores de Instagram antes de decirles: “Gente, muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga, voy a salir a la carretera, tengo que perder algo de peso”. Pero el boxeador pronto se rindió a favor de salir a correr. “¿Cómo puedes dejar el entrenamiento en medio del entrenamiento?” Paris preguntó. Tyson respondió rápidamente: “No es fácil de esta forma, el entrenamiento ha terminado”. Cuando ella le preguntó si esa era su disculpa a la nación, Tyson agregó: “No se necesita disculpa, todos van a volver al trabajo, están sucediendo cosas normales, eso es todo, no es fácil este encierro y entrenar en casa de esta forma. ¨ Zanfer y el WBC logran el regreso del boxeo el sábado en la Ciudad de México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.