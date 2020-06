Duran-Leonard 40 años de una noche perfecta. Por. Gabriel F. Cordero A las 6:30 de la tarde del jueves 16 de junio de 1951 en una casa conocida como “Casa de Piedra” en el popular barrio de El Chorrillo en Ciudad de Panamá nació un niño que peso ocho libras llamado Roberto Duran el segundo de 8 hermanos hijo de la Panameña Clara Samaniego y un Mexicano Margarito Duran Sánchez. Abandonado al año y 5 meses de edad por su padre, el pequeño había nacido con pronósticos de vida reservados o sea una expectativa de vida corta. Ese niño a los 7 años peleaba como abre bocas en eventos de boxeo en el país para ganarse un dólar y cincuenta centavos americanos para entregárselo a su madre con las palabras ” No te preocupes Mama cuando este grande todo va a cambiar. ¨ La noche del viernes 20 de junio de 1980, Panamá había contado los días para la esperada de Duran-Leonard , era un día único inclusive muchas empresas permitieron a sus empleados salir temprano para ver el combate en un hecho inédito en ese pequeño país de cerca 3 millones de habitantes en aquella época de comienzo de los 80s. Esa noche histórica el país no tenía peatones ni automóviles, la mayoría de sus ciudadanos estaban sentados frente a sus televisores con la esperanza de un gran triunfo de su ídolo con rezos y optimismo desde muy temprano se ubicaron en casas, restaurantes, hoteles, bares y en pantallas gigantes en las diferentes calles para apoyar a su ídolo de los años 70s , el indiscutido campeón mundial ligero del CMB y AMB, su “Mano de Piedra” Su “Cholo” que enfrentaba al favorito 9-5 y ex campeón Olímpico de Montreal en 1976 y campeón mundial Americano Sugar Ray Leonard en un evento realizado en el legendario Estadio Olímpico de Montreal ante cerca de 40,000 fanáticos. Apoyado en la mejor preparación de su vida y como un gran guerrero con alma, vida y corazón acorralo al extraordinario joven campeon, Leonard durante 15 extraordinarios, emotivos y entregados rounds. Durante todo el combate Duran estuvo como un león y como la gran esperanza de latinoamericanos se escucho la frase que inmortaliza las conquistas “And the New World Champion” Duran logro vencer a Leonard en una verdadera pelea del siglo y lograba coronarse campeón mundial welter del CMB. El país estalló en quizás la mejor noche o el mejor día de una inolvidable conquista deportiva en su historia de 117 años hasta nuestros días como un País independiente desde 1903. Miles de vecinos, familias, extranjeros y trabajadores celebraban la gran hazaña. Abrazos y lágrimas de alegría ,desconocidos se abrazaban y gritaban en Caravanas espontáneas y sin rumbo definido con pitos y música pasearon por las diferentes calles de la ciudad y provincias. Tyson Fury se frustra por las dificultades para realizar entrenamientos

