La AMB promete sorpresas en la 99ª convención La 99ª Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tendrá sorpresas muy especiales. El evento, que se llevará a cabo en línea entre el 1 y el 4 de julio, contará con varias charlas con grandes especialistas; y también será el preludio perfecto para el centenario de la organización pionera. Los diversos foros y paneles de discusión se anunciarán en los próximos días. Al igual que en todas las convenciones, la ocasión se utilizará para celebrar la Asamblea General de la AMB, los seminarios oficiales, el campeonato y las revisiones de calificaciones con la participación de promotores y, por supuesto, presentaciones médicas que son necesarias e instructivas en las circunstancias del mundo. hasta debido a Covid-19. La AMB abrirá el proceso de registro y dará más detalles pronto para que todos puedan conectarse y disfrutar de todas las sorpresas que tendrá esta convención. Es importante tener en cuenta que el 2 de julio se cumple el 99 aniversario de la organización de boxeo más antigua y que esta convención será el comienzo de varias actividades que tendrán lugar durante el año hasta julio de 2021, cuando se celebrará la centésima convención en Rusia. Manny Pacquiao intenta buscar ser Presidente de Filipinas

