Manny Pacquiao intenta buscar ser Presidente de Filipinas Leyenda del deporte Filipino y boxeador de 41 años, Manny Pacquiao se postulará para presidente de Filipinas en 2022. Leyenda del boxeo y futuro Salón de la Fama, fue elegido diputado en 2009. En 2016, se postuló para el Senado y ganó el escaño. En esa ocasión, el “campeón del pueblo” ganó con 16 millones de votos. Al ingresar al Senado por primera vez después de la elección, se le presentó su nombre como en un combate de boxeo. Las elecciones de Filipinas para decidir el sucesor de Rodrigo Duterte en la presidencia se llevarán a cabo el 9 de mayo de 2022. Pacquiao tendrá 43 años. Para el deporte mundial, Manny Pacquiao podría ser el primer presidente de boxeo de la historia. Algunos atletas han alcanzado la presidencia y altos cargos en sus países, como George Weah un ex futbolista y actual presidente de la República de Liberia desde 2018. Las leyendas del fútbol Pelé, Bebeto y Romario han ocupado importantes cargos en el gobierno de Brasil. Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, Estados Unidos. El luchador de WWE Kane, alcalde de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. La leyenda del boxeo, Vitali Klichkó es el líder de la Alianza Democrática de Ucrania para la Reforma (UDAR) y alcalde de Kiev, Ucrania A pesar de su papel en la política, Pacquiao aún no ha decidido colgar sus guantes y se mantiene en buena forma durante la nueva pandemia de coronavirus. De hecho, se detuvo, pero regresó. El boxeador ganó 62 de 71 peleas, 39 de las cuales fueron victorias por nocaut. Hubo solo siete derrotas (tres de K.O.) y dos “sin competencia”. Es el único en el boxeo con 12 títulos mundiales en ocho categorías de peso diferentes. Su última pelea fue en julio del año pasado, cuando se enfrentó a Keith Thurman y ganó el título mundial de peso welter de la AMB. La victoria fue por decisión dividida. Y con él, Pac-Man se convirtió en el peso welter con más edad en ganar un título mundial (a los 40 años). La AMB promete sorpresas en la 99ª convención Jueces virtuales podrian participar en peleas de WBC

