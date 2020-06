Jueces virtuales podrian participar en peleas de WBC El Consejo Mundial de Boxeo ha informado sobre la posibilidad de colocar 8 o 10 jueces para asistir de manera virtual peleas sancionadas por ese organismo por la situación de la pandemia mundial según el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán en el Martes de Café virtual. Sulaiman indico que lo importante es poder tener una buena participacion de jueces y minimizar los gastos de las empresas promotoras. La prioridad es el aislamiento de los boxeadores y demas participantes principales en los eventos. Incluso hay la posibilidad que los boxeadores se mantengan en sus hogares bajo estricta vigilancia de las normas de sanidad cuando son peleas en lugares o plazas cercanas . El WBC dentro de su capacitación permanente a jueces tienen una que observan peleas en vivo en TV y enviar sus tarjetas para ser evaluadas. Sulaimán sostendrá reuniones con promotores pequeños, Mexicanos e Internacionales para ver las formas de apoyarles para que se mantengan activos. Una buena iniciativa es utilizar parte de los dineros de la Fundación WBC-Hublot y la Fundación Telmex para respaldar con alimentos a gente de boxeo en dificultades en este momento. Tyson Fury ha firmado un acuerdo de confidencialidad con un país no identificado que podría organizar su pelea con Anthony Joshua en el futuro.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.