Tyson Fury ha firmado un acuerdo de confidencialidad con un país no identificado que podría organizar su pelea con Anthony Joshua en el futuro. Por. Gabriel F. Cordero El co-promotor de Fury, Frank Warren, reveló esa actualización el miércoles por la mañana en Good Morning Britain. Ya se sabía que habían tenido lugar conversaciones tentativas con respecto a una posible ubicación para el combate, sin embargo, no surgieron detalles específicos, aparentemente debido a la NDA. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Fury peleara contra AJ, Warren dijo: “Mira, no tenemos ningún problema con eso. “Hemos firmado un acuerdo de confidencialidad con un país que esperamos que esté listo para la pelea. “No creo que el otro lado lo quiera. Tengo el presentimiento de que no quieren pelear ”. Anthony Joshua actualmente posee los títulos de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB. Es poco probable que se produzca una posible pelea entre la pareja hasta el próximo año debido a sus compromisos contractuales. Joshua debe enfrentar al retador obligatorio de la FIB Kubrat Pulev, mientras que Fury tiene su pelea de trilogía con Deontary Wilder por el título del CMB. Fury le dijo a Good Morning Britain: “Deontay Wilder todavía tiene esa tercera opcion de pelea. “Lo hará y peleará por una razón: dinero. “Hay muchísimo dinero sobre la mesa. Tiene ocho o nueve hijos que alimentar. Esto necesitaría que Wilder y Pulev se hicieran a un lado, algo que ambos no están dispuestos a hacer. Jueces virtuales podrian participar en peleas de WBC Presentan video ¨Mexico Cuenta Conmigo¨ con campeones Mexicanos

