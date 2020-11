Shvedenko-Osipov por titulo Internacional WBC en Rusia el 21 de diciembre El prospecto Ruso Evgeny “Siberian Express” Shvedenko de 30 años (13-0, 6KOs) y Artur “Black Lightning” Osipov (16-2-1, 11KOs) de 31 años se enfrentaran el 21 de diciembre por el título vacante de peso super mediano International del WBC en un evento organizado por la empresa YUKA de Zyaka Yunisov y la empresa Alemana Fächer Sportmanagement de Maxim Mikhailov en Saint Petersburg, Rusia Shvedenko ha ganado los títulos de la WBO y EBP Continental y en su última y única pelea del 2020 venció a Maksim Smirnov por puntos en Rusia. Shvedenko ha reside y entrena en Alemania donde ha realizado la mayor cantidad de sus peleas. Estado del título de peso gallo del WBC Wanheng Menayothin busca llegar a 55-0 en su defensa 13 de titulo WBC

