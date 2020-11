Estado del título de peso gallo del WBC Por Mauricio Sulaiman El campeón mundial de peso gallo del CMB, Nordine Oubaali, tenía previsto hacer una defensa obligatoria de su título el 19 de diciembre de 2020 contra el boxeador número 1 del CMB, Nonito Donaire. Debido al resultado positivo de la prueba Covid-19 del campeón Oubaali a fines de octubre, el CMB ha colocado al campeón Oubaali como campeón mundial del CMB en el recreo y aprobó una pelea entre el número 1 Donaire y el número 4 Emmanuel Rodríguez por el título. El WBC desea aclarar el estado de la división de peso gallo del WBC y el campeón mundial del WBC, Nordine Oubaali, a la luz de la designación del WBC del campeón mundial del WBC Oubaali como campeón en el receso, de conformidad con las Reglas y Regulaciones del WBC. 1. Como campeón mundial del CMB en receso, el campeón Oubaali es, sigue siendo y seguirá siendo campeón mundial del CMB. 2. El campeón Oubaali ahora disfruta de la designación de campeón mundial del WBC “en el recreo”. Esa designación de ninguna manera disminuye el reconocimiento del WBC, o el estatus de campeón Oubaali, como campeón mundial del WBC. De hecho, la designación de campeón mundial en el recreo eleva su estatus a un nivel más alto al otorgarle al campeón Oubaali privilegios adicionales que antes no disfrutaba. a. El campeón Oubaali no tendrá una fecha límite preestablecida para regresar al ring sin perder su estatus de campeón mundial. en cambio, su regreso será impulsado por los requisitos médicos específicos del WBC y la comisión local para casos como el suyo. segundo. El campeón Oubaali regresará al ring como el campeón mundial del CMB que regresa plenamente reconocido y se le permitirá, si así lo desea, hacer una defensa de su título en un concurso voluntario, volver al ring y prepararse para la pelea obligatoria. 3. Con respecto a la futura pelea obligatoria del Campeón Oubaali con el ganador de la pelea Donaire vs. Rodríguez, de acuerdo con las Reglas y Regulaciones del WBC, el WBC comenzará un nuevo período de negociaciones libres. Si las partes no llegan a un acuerdo dentro de ese período, el WBC programará una nueva ceremonia de oferta de bolsa, con una estipulación de división de bolsa de 60/40 a favor del campeón Oubaali. 4. Si el Campeón Oubaali elige hacer una defensa voluntaria en febrero de 2021, entonces el ganador de Donaire vs. Rodríguez debe pelear contra el Campeón Oubaali sin ningún combate intermedio (asumiendo que el Campeón Oubaali gana su defensa voluntaria). Si por alguna razón, el Campeón Oubaali solicita una fecha posterior a febrero de 2021 para hacer una defensa voluntaria, entonces el WBC evaluará el momento del combate obligatorio para asegurarse de que el Campeón Oubaali esté disponible para pelear dentro del mismo período de tiempo que el ganador de el combate Donaire vs. Rodríguez. Shvedenko-Osipov por titulo Internacional WBC en Rusia el 21 de diciembre

