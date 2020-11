Julio Cesar Chavez Jr.vuelve este viernes en Culiacán, Sinaloa El ex campeón de peso mediano del WBC, Julio César Chávez Jr. (55-5-1, 33 KOs) estará de regreso en el ring ante Jeyson Minda (14-2-1, 8 KOs) el viernes por la noche en el Parque Revolución, Culiacán, Sinaloa. México La pelea se disputará en peso semipesado. Junior regresa después de una derrota por decisión técnica ante Mario Abel Cazares en septiembre, mientras que Minda fue detenido por Tyrone Spong en agosto. El evento estará disponible como PPV online a través de Sala Estelar. Estado del título de peso gallo del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.