Chudinov-Ryder por el titulo Mediano de la AMB el 18 de Diciembre ? El ex campeón mundial Ruso Fyodor Chudinov (23-2, 16KOS) podría regresar al ring el 18 de diciembre enfrentando al Británico John Ryder (28-5, 16KOS) en el evento por el campeonato mundial Mediano de la FIB entre Gennady Golovkin y Kamil Sheremeta. Aparentemente Ryder esta confirmado para pelear el 18 de diciembre y Chudinov podría ser el rival y buscan que pueda ser por el campeonato mundial de peso mediano de la AMB ya que el título quedó vacante después de que el estelar Mexicano, Saúl Álvarez enfrentara a Callum Smith en el peso supermediano. Chávez Jr: volveré a ser campeón Julio Cesar Chavez Jr.vuelve este viernes en Culiacán, Sinaloa

