Chávez Jr: volveré a ser campeón Por Hesiquio Balderas “El Hijo de la Leyenda” Julio César Chávez Jr. está listo para regresar al ring la noche de este viernes en Culiacán, México, contra Jeyson Miranda. “Volveré fuerte ahora que tengo dos peleas en mi haber. Tengo más rounds. No he dejado de entrenar incluso cuando me ensuciaron en mi última pelea. Mi enfoque principal soy yo, no importa quién sea o sea mi oponente. Tengo que estar listo y estoy listo ”, dijo Julio Jr. “Ha sido duro lo que hemos pasado, pero solo quiero luchar y no estoy haciendo planes para el futuro, pero seguiré luchando y luchando. Eso es lo que quiero hacer. “Estaré peleando entre 175 y 168 libras, creo que realmente soy un súper mediano, pero si es una pelea por el título haré 168, si no pelearé en 175 libras. Todo depende, ¡pero solo quiero que sepan que volveré a ser campeón mundial! “ Pradabsri vence a Wanheng por titulo WBC y Mayweather recupera el récord Chudinov-Ryder por el titulo Mediano de la AMB el 18 de Diciembre ?

