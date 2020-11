Pradabsri vence a Wanheng por titulo WBC y Mayweather recupera el récord En una pelea de campeonato mundial entre Tailandeses Panya Pradabsri, clasificado # 3 del WBC (35-1, 24 KOs), se llevó el “0” y el cinturón verde del hasta entonces invicto campeón mundial de peso mínimo del CMB Wanheng Menayothin (54-1, 18 KOs) con una reñida decisión en doce rounds el viernes en el City Hall Ground en Nakhon Sawan Tailandia. Fue una pelea cerrada con Wanheng llegando al final, pero el resultado estuvo en duda hasta que el brazo de Pradabsri se levantó después de que se leyeran puntuaciones de 115-113, 115-113, 115-113 a favor del perdedor de +600. Wanheng, de 35 años, también conocido como Chayaphon Moonsri, estaba haciendo su decimotercera defensa del título de las 105 libras. Eclipsó la marca de 50-0 de Floyd Mayweather en 2018 y se había retirado brevemente a principios de este año con 54-0, pero cambió de opinión. Al absorber esta derrota de Wanheng, Floyd recupera el reconocimiento al mejor récord de la historia del boxeo con un récord invict0. Chávez Jr: volveré a ser campeón

