Shuan Promotion anuncia tarjeta del 12 de marzo en Republica Dominicana Por Robert Coster Shuan Boxing Promotion (República Dominicana) ha anunciado una cartelera de boxeo de 10 combates para el 12 de marzo en Santo Domingo. El ex campeón interino de peso semipesado de la AMB Félix Valera (18-3, 15 KOs) se enfrentará a su compatriota Bryan Perez (13-1, 9 KOs) por el título latino del WBC que ostenta Valera. Esta pelea es una revancha, ya que Valera ganó una decisión cerrada en 2018 sobre Pérez. El evento co-estelar contará con el fenómeno dominicano de peso mínimo Erick Rosa (2-0) de 20 años, clasificado como el número 9 de la AMB y el número 10 del WBC, defendiendo sus cinturones de la AMB Fedelatin y el WBC latino contra el mucho más experimentado AMB No 13, OMB. # 15 Alexis Díaz (25-2, 17 KOs) de Colombia. Rosa hizo historia al ganar sus dos cinturones regionales en su primera pelea profesional el año pasado. El ganador de este intrigante enfrentamiento luchará por el título mundial de la AMB en septiembre. Ring City USA invade Puerto Rico Boxeo Telemundo regresa el 5 de marzo

