Boxeo Telemundo regresa el 5 de marzo Boxeo Telemundo comienza el 5 de marzo en vivo con la audiencia del centro de eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, FL. Encabezando el cartel está el invicto campeón de peso welter de la OMB / NABO Jr Yomar “The Magic” Alamo (18-0-1 12 KO’s) de Aguas Buenas, Puerto Rico, quien enfrenta al retador mexicano Jesús “Barreterito Beltran (17-3-2 10 KO’s) de Los Mochis, Sinaloa en una atracción del evento principal de 10 rondas. Después de 8 shows en estudio en el mismo lugar para cerrar 2020, el Promotor Felix “Tutico” Zabala ha anunciado que ahora abrirán sus puertas al 50% de su capacidad con todas las medidas de seguridad implementadas, incluida la verificación de temperatura, el distanciamiento social y la máscara requerida. veces. El orgullo de Aguas Buenas Yomar Alamo vuelve a la acción tras un año de inactividad por covid-19. En su última pelea, Alamo superó al entonces invicto Kendo “Tremendo” Castaneda en una batalla de invicto en Telemundo. “Estoy emocionado de estar de vuelta en el ring en lo que se siente como mi segundo hogar y con mi gente animándome de nuevo”, declaró el Campeón de la NABO, Yomar Alamo “2021 será mi año, después de esta pelea estoy listo para los desafíos más grandes”. Jesús Beltrán ahora bajará de peso donde hará campaña en superligero. Beltrán tiene su propio pedigrí de campeonato ya que proviene de una familia de luchadores, su hermano Miguel Beltrán es un luchador y su primo Raymond Beltrán es un ex campeón mundial de la OMB. “En mi última pelea en Telemundo, entregué demasiado peso, lo que me costó la pelea”, dijo Jesús Beltrán. “He estado entrenando duro desde el año nuevo, ahora he vuelto a mi clase de pesaje original donde me siento fuerte. ¡El único objetivo que tengo en mente es traer el título de regreso a México! ” All Star Boxing seguirá con 2 shows consecutivos todos en el estado de Florida el 12 de marzo y los detalles del 19 de marzo se anunciarán en breve. “La magia” Alamo vs. “Barreterito” Beltrán se transmitirá en vivo por Telemundo a las 12 AM / EST Comisión de Boxeo de Japón presenta sus ganadores del 2020

