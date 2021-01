Comisión de Boxeo de Japón presenta sus ganadores del 2020 Por Joe Koizumi “El Monstruo” Naoya Inoue, campeón de peso gallo de la AMB y la FIB, fue nombrado Boxeador del Año de Japón por la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) y nuestra Asociación de Escritores Deportivos en Tokio, Japón. Naoya recibió el premio en tres años consecutivos, por cuarta vez. También recibió el Knockout Award gracias a su impresionante triunfo sobre Jason Moloney en Las Vegas, que también fue nombrada Pelea del Año. Kazuto Ioka, campeón de gallo junior de la AMB, recibió el premio Technique Award debido a su triunfo muy evaluado sobre el previamente invicto Kosei Tanaka en la víspera de Año Nuevo. El premio Valuable Victory fue para el recién coronado gobernante de peso mosca de la OMB Nakatani. El Premio Esfuerzos fue otorgado al campeón de peso mosca ligero de la OPBF de 40 años, Kenichi Horikawa, y al campeón regional unificado de supermoscas de JBC, OPBF y WBO ASPAC Ryoji Fukunaga. La Mención de Novato se le otorgó al invicto jefe de superplumas de OPBF, Hironori Mishiro. La Pelea del Año (en cuanto a las peleas por el título no mundial) fue una victoria inesperada de Masayoshi Nakatani sobre Felix Verdejo en Las Vegas. La campeona de peso mínimo femenino de la OMB, Etsuko Tada, fue nombrada Boxeadora del Año. La JBC establece como regla celebrar una ceremonia de entrega de premios todos los años, pero no se llevará a cabo especialmente este año debido a la pandemia de COVID-29, que todavía nos ha tenido en las principales prefecturas, incluida Tokio, en estado de emergencia. COI insiste en emplazar la situación sobre la AIBA

