COI insiste en emplazar la situación sobre la AIBA Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) insiste en su preocupación por la falta de reforma en la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA), que fue despojada de su estatus de reconocimiento del COI en 2019 y suspendida de albergar el torneo de boxeo olímpico en Tokio en los Juegos Olímpicos de 2020. Una reunión reciente del Comité Ejecutivo del COI informa sobre la realización sobre la 137a sesión del COI del 10 al 12 de marzo en formato online y además se conoció una declaración sobre AIBA. “La Junta Ejecutiva del COI mantiene su preocupación por la falta de progreso en las reformas solicitadas por la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) con respecto a la gestión, la gobernanza, la evaluación y otras cuestiones. Estas preocupaciones se comunicarán a AIBA “. Comisión de Boxeo de Japón presenta sus ganadores del 2020 Presentan nuevos miembros de la Comisión de Boxeo de Florida

