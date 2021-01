Ring City USA invade Puerto Rico Ring City USA, la nueva startup de medios deportivos que debutó su serie de boxeo el jueves por la noche en noviembre de 2020 en NBC Sports Network, anunció hoy que los dos primeros eventos de 2021 se llevarán a cabo el jueves 4 de marzo y el jueves 18 de marzo, en vivo desde Puerto Rico. Ambos eventos serán televisados ​​en los Estados Unidos por NBC Sports Network con la acción de la cartelera en vivo en Twitch. El 4 de marzo, el invicto Serhii Bohachuk (18-0, 18 KOs) se enfrenta al ex retador al título de peso mediano Brandon Adams (22-3, 13 KOs) en un evento principal de 10 asaltos de peso súper welter. Dos semanas después, el 18 de marzo, el ex campeón mundial de peso súper pluma Alberto Machado (22-2, 18 KOs) se enfrenta al invicto prospecto en ascenso Héctor Tanajara (19-0, 5 KOs) en un evento principal de 10 asaltos de peso ligero. La pelea entre Bohachuk y Adams estaba originalmente programada para encabezar el evento Ring City del 3 de diciembre en el Wild Card Boxing Club en Los Ángeles, pero Bohachuk se vio obligado a retirarse después de dar positivo por COVID-19. AMB quita titulo a Shumenov y Merhy es nombrado campeón crucero Shuan Promotion anuncia tarjeta del 12 de marzo en Republica Dominicana

