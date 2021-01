AMB quita titulo a Shumenov y Merhy es nombrado campeón crucero La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) retiró su reconocimiento al campeón de peso crucero Beibut Shumenov debido a su larga inactividad, promoviendo al titular interino Ryad Merhy a campeón absoluto. Merhy debe enfrentar a Yuniel Dorticos en su próximo combate. Shumenov se había convertido en campeón el 7 de julio de 2018 cuando derrotó a Hizni Altunkaya. En octubre de ese año se le ordenó luchar contra Arsen Goulamiriam. En enero de 2019, la AMB convocó una licitación para que los dos contendientes pelearan y Don King Promotions recibió los derechos para participar en el evento en mayo de ese año. Sin embargo, los problemas de salud impidieron que Shumenov peleara y presentó su caso al Comité Médico de la AMB, quien informó al Comité de Campeonatos que, de hecho, Shumenov no estaba en condiciones de subir al ring en ese momento. Tal situación llevó a su nombramiento como Campeón en Receso hasta agosto de ese año cuando Don King Promotions indicó que estaba listo para regresar. En septiembre de 2020 se le ordenó luchar contra Ryad Merhy, pero el equipo de Shumenov pidió un permiso especial para luchar contra Raphael Murphy en una defensa voluntaria el 29 de enero. El 22 de enero, Shumenov y su equipo enviaron una comunicación informando a la AMB que se habían retirado del combate. Como establece la regla C.14, A. Los boxeadores, sus representantes y promotores están obligados a “conocer y familiarizarse con todas las reglas de la Asociación. Regla C.13, B. Un campeón debe permanecer activo y defender regularmente su título. Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio, un campeón está limitado a pelear solo contra un contendiente obligatorio o un contendiente líder disponible, y la regla C.27 establece que el título, estatus o reconocimiento de un boxeador puede perderse, eliminarse , o desocupado por tres razones, pérdida en un combate, violación de las reglas de la Asociación o una supuesta conducta criminal encontrada por una agencia nacional. La decisión de la WBA se basó en las reglas internas. Shumenov no ha defendido su título en más de treinta (30) meses a pesar de las solicitudes de la AMB de que participe en cualquiera de las múltiples oportunidades que se le presentaron. Por eso, el reconocimiento se ha retirado y ahora Merhy es el campeón de peso crucero. El belga tendrá 30 días para negociar una pelea con Dorticos. Si no se llega a un acuerdo, la AMB abrirá la pelea por la puja y el reparto de la bolsa será del 75% para él y del 25% para el Cubano. Bryan detiene a Stiverne; gana el título de peso pesado de la AMB Ring City USA invade Puerto Rico

