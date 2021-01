Bryan detiene a Stiverne; gana el título de peso pesado de la AMB El campeón interino de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Trevor Bryan (21-0, 15 KOs) venció con un nocaut técnico en el undécimo asalto sobre el ex campeón del WBC, Bermain Stiverne (25-5-1, 21 KOs) para reclamar el título vacante completo de peso pesado de la AMB el viernes. noche en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida. Bryan mantuvo un golpe de poder constante en la cara de Stiverne toda la noche, aunque Stiverne tuvo sus momentos. El final llegó cuando Bryan finalmente se abrió en el undecimo round, derribando a Stiverne dos veces con la mano derecha. Stiverne continuó valientemente, pero la pelea se detuvo poco después. El tiempo era 1:26. Bryan ahora tendrá que pelear contra el campeón de la AMB en receso Mahmoud Charr en un período que no exceda los 120 días. AMB declara a Manny Pacquiao campeón en receso AMB quita titulo a Shumenov y Merhy es nombrado campeón crucero

