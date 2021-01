AMB declara a Manny Pacquiao campeón en receso Manny Pacquiao ha sido nombrado campeón en receso por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una resolución emitida por el Comité de Campeonatos, mientras que Yordenis Ugas fue ascendido a súper campeón de peso welter. Pacquiao ganó el cinturón de súper campeón en julio de 2019 cuando derrotó a Keith Thurman, sin embargo, no ha defendido el cinturón desde entonces. La WBA, de acuerdo con su regla C.14, dicta que los campeones y sus equipos deben conocer las reglas y regulaciones de la WBA. La regla C.22-24 establece que cuando un campeón no puede defender el cinturón por razones médicas, legales o de otro tipo fuera de su control, puede ser nombrado campeón en el recreo. Los motivos médicos deben documentarse ante el Comité Médico de la AMB, mientras que los motivos legales deben acreditarse ante el director legal y el Comité de Campeonatos. Cualquier inconveniente que pueda surgir en el proceso se resolverá bajo los lineamientos del reglamento de la WBA. Bryan detiene a Stiverne; gana el título de peso pesado de la AMB

