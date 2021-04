Showtime y PBC anuncian nueve eventos en cinco meses Showtime Sports y Premier Boxing Champions revelaron hoy un calendario de boxeo de cinco meses de nueve eventos de campeonato mundial de alto riesgo a partir del sábado 15 de mayo, en vivo por Showtime. El programa ofrece dos eventos por mes hasta agosto. Hasta ahora se han anunciado trece enfrentamientos con no menos de siete peleas por el título mundial y 12 boxeadores defendiendo récords invictos. Todas las peleas en el programa se llevarán a cabo ante una audiencia en vivo, de acuerdo con los protocolos de seguridad locales COVID-19 aplicables. 15 de mayo – SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING

Luis Nery vs Brandon Figueroa, del CMB peso súper gallo pelea de título mundial

Danny romana vs Ricardo Espinoza Franco, supergallo luchar

Xavier Martínez vs Abraham Montoya, AMB súper pluma luchar

29 de mayo – SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING

Nordine Oubaali vs . Nonito Donaire, lucha por el título mundial de peso gallo del CMB

Subriel Matias vs.Batyrzhan Jukembayev, eliminador del título superligero de la FIB

19 DE JUNIO – SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING

Jermall Charlo vs. Juan Macias Montiel, lucha por el título mundial de peso mediano del CMB

26 DE JUNIO – SHOWTIME PPV

Gervonta Davis vs. Mario Barrios, pelea por el título mundial superligero de la AMB

Erickson Lubin vs.Jeison Rosario, eliminador del título de peso mediano junior del CMB

3 DE JULIO – CHAMPIONSHIP BOXING DE SHOWTIME

Chris Colbert vs.Yuriorkis Gamboa, pelea por el título interino de peso súper pluma de la AMB

17 DE JULIO – CAMPEONATO DE SHOWTIME BOXEO

Jermell Charlo vs. y la OMB peso mediano junior título mundial pelea de unificación

DE aGOSTO DE 14 – SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING

Guillermo Rigondeaux vs John Riel Casimero, la OMB peso gallo pelea de título mundial

DE aGOSTO DE 28- SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING

David Benavidez vs José Uzcátegui, título del CMB peso súper mediano eliminatoria

DE SEPTIEMBRE DE 11 – SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXEO

Stephen Fulton, Jr.contra el ganador de Nery-Figueroa, pelea de unificación por el título mundial de peso súper gallo Salita Promotions y Claressa Shields renuevan contrato promocional

