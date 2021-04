Los ex campeones Moreno y Corrales regresan el 21 de mayo en Panamá Por Héctor Villarreal Cuatro de los nombres más importantes del boxeo Panameño fueron anunciados para pelear el 21 de mayo en el centro comercial Los Andes en San Miguelito, Panamá, además de la cartelera “Poker of Aces”, promovida por Laguna Premium Boxing. En conferencia de prensa, la Promotora Rouss Laguna reveló que su esposo, el ex súper campeón de peso gallo de la AMB Anselmo “Chemito” Moreno (38-6-1, 12 KOs) regresa a la acción luego de año y medio, para enfrentar al mexicano Antonio Tostado (25 -7, 8 KOs) en el evento principal, por el cinturón de peso pluma de la AMB Continental. Jezreel “Invisible” Corrales (23-4, 9 KOs), ex campeón mundial de peso súper pluma de la AMB, romperá 14 meses de inactividad al enfrentar a Miguel Ángel Martínez (15-3-1, 10 KOs) de Jaisco, México en diez asaltos en la división de peso ligero. El ex retador al título mundial, Ricardo “The Scientist” Nuñez (21-3, 19 KOs) se enfrenta al dominicano Alfredo Santiago (13-1, 5 KOs) quien arriesga su título ligero Fedelatin de la AMB. También en la división de peso ligero, el prospecto invicto Ernesto “The Problem” Marin (9-0, 5 KOs) va por el campeonato Nacional contra José “The Beast” Beitia (6-2-1, 4 KOs). La empresaria Rouse Laguna aseguró que el evento cumplirá con todas las medidas de bioseguridad ordenadas por las autoridades y será transmitido por ESPN para Latinoamérica y la televisión local TVMax. Anuncias participantes de la cartelera Navarrete-Diaz Showtime y PBC anuncian nueve eventos en cinco meses

