Anuncias participantes de la cartelera Navarrete-Diaz La cartelera está programada para la transmisión ESPN + de Top Rank el 24 de abril en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. En las principales peleas, Emanuel Navarrete defiende su título mundial de peso pluma de la OMB contra Christopher “Pitufo” Díaz, y el peso súper mediano Edgar Berlanga busca anotar su 17º nocaut consecutivo en el primer asalto contra Demond Nicholson. Josue “The Prodigy” Vargas (18-1, 9 KOs) vs.Willie Shaw (13-2, 9 KOs)

10 asaltos, peso welter junior Joseph Adorno (14-0-1, 12 KOs) vs.Jamaine Ortiz (14-0, 8 KOs)

8 asaltos, peso ligero Orlando González (16-0, 10 KOs) vs.Juan Antonio Lopez (15-8, 6 KOs)

8 asaltos, peso pluma Xander Zayas (7-0, 5 KOs) vs Demarcus Layton (8-1-1, 5 KOs)

6 asaltos, peso welter Jeremy Adorno (4-0, 1 KO) vs.Ramiro Martinez (2-0-2, 1 KO)

4 asaltos, peso pluma junior Jaycob Gómez (1-0, 1 KO) vs.Mobley Villegas (3-1, 2 KOs)

4 asaltos, peso ligero junior Holyfield-McBride NO es una exposición Los ex campeones Moreno y Corrales regresan el 21 de mayo en Panamá

