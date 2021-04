Holyfield-McBride NO es una exposición Cuando Evander “The Real Deal” Holyfield, de 58 años, la única persona en ganar el título mundial de peso pesado cuatro veces, regrese al ring para pelear contra Kevin McBride, de 47 años, el 5 de junio, será en una verdadera pelea de seis asaltos, no una exhibición como la reciente PPV de Tyson-Jones Jr. Se aplicarán todas las reglas del boxeo profesional. Holyfield y McBride lucharán por el cinturón de oro campeón de Triller Fight Club Legends, el primero de los cinturones de campeonato de Fight Club. Holyfield-McBride se sumará a una cartelera que ya tiene la indiscutible pelea por el título de peso ligero entre Teófimo López y George Kambosos Jr. La ubicación y horarios de Triller Fight Club el 5 de junio se darán a conocer oficialmente en los próximos días. Dubois-Dinu por el título interino de la AMB Anuncias participantes de la cartelera Navarrete-Diaz

