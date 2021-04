Dubois-Dinu por el título interino de la AMB El peso pesado # 10 de la AMB, Daniel Dubois (15-1, 14 KOs) regresará al ring el sábado 5 de junio con un desafío por el título vacante interino de peso pesado de la AMB contra el # 2 de la AMB Bogdan Dinu (22-2, 16 KOs). El promotor Frank Warren declaró: “Estoy encantado de que Daniel haya superado los límites de esta pelea y estoy muy contento de trabajar con Greg Cohen en este evento. Una victoria de Daniel en esta pelea por el título interino lo convertirá en el retador obligatorio por el título mundial de la AMB y, si puede superar a Dinu el 5 de junio, volverá a estar en la contienda y en la mezcla con los principales contendientes “. El lugar es TBA. Turchi supera a Bregeon para el cinturón de crucero de la UE Holyfield-McBride NO es una exposición

