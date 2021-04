Turchi supera a Bregeon para el cinturón de crucero de la UE El peso crucero de la FIB # 9, Fabio Turchi (19-1, 13 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto Dylan Bregeon (11-1-1 con 3 KOs) para reclamar el cinturón vacante de la Unión Europea de la UER el viernes por la noche en el Allianz Cloud. en Milán, Italia. Fue un combate muy reñido con Turchi superando un buen comienzo de Bregeon para sacarlo 115-113 3x. En un choque entre peleadores invictos por el título vacante de peso súper mediano italiano, Ivan Zucco (13-0, 11 KOs) salió victorioso cuando Luca Capuano (11-1, 2 KOs) se retiró después de la sexta ronda. El peso ligero Francesco Patera (24-3, 8 KOs) luchó contra Nicola Henchiri (9-4-2, 0 KOs), tomando una decisión unánime en ocho asaltos. Los puntajes fueron de 79-74, 78-74, 78-74 parecían . Se suponía que Patera pelearía contra Vladislav Melnyk por el título de plata vacante del WBC, pero un miembro del equipo de Melnyk dio positivo en Covid-19 y la pelea fue cancelada. Dubois-Dinu por el título interino de la AMB

