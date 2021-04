Salita Promotions y Claressa Shields renuevan contrato promocional Salita Promotions ha anunciado que la superestrella del boxeo femenino, campeona mundial indiscutible de dos divisiones y medallista de oro olímpica Claressa Shields (11-0, 2 KOs) ha firmado una extensión de contrato promocional a largo plazo con la compañía. La autoproclamada GWOAT (la mujer más grande de todos los tiempos) planea competir en MMA este verano. Su próximo movimiento en el boxeo se anunciará en breve. Showtime y PBC anuncian nueve eventos en cinco meses MTK anuncia Vazquez-Hernandez y Dignum-Sirotkin en ESPN +

