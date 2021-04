MTK anuncia Vazquez-Hernandez y Dignum-Sirotkin en ESPN + Se han anunciado dos nuevas transmisiones de boxeo de MTK para esta semana en ESPN +. La acción comienza el viernes en Verité Social Venue en Monterrey, México, cuando el ex campeón mundial de peso ligero Miguel Vázquez se enfrenta a Isai Hernández en el evento principal de peso welter junior de 10 asaltos. Las peleas continúan el sábado desde el estadio de la Universidad de Bolton en Bolton, Inglaterra, mientras el invicto contendiente de peso mediano Danny Dignum hará la segunda defensa de su cinturón europeo de peso mediano de la OMB en un combate a 10 asaltos contra el veterano ruso Andrey Sirotkin. Vazquez-Hernandez será un evento nocturno, transmitido en vivo por ESPN + a las 9 pm ET / 6 pm PT. La cartelera Dignum-Sirotkin se transmitirá en vivo y exclusivamente en ESPN + a partir de las 2 pm ET / 11 am PT. Marriaga encabeza la transmisión de EstrellaTV el 30 de abril en Ciudad de México

