Marriaga encabeza la transmisión de EstrellaTV el 30 de abril en Ciudad de México El ex retador al título mundial Miguel “Scorpion” Marriaga (29-4, 25 KOs) se enfrenta a José “Chicharo” García (14-3-1, 11 KOs) en un combate de diez asaltos el 30 de abril en el Fit Center de la Ciudad de México por el título de peso pluma Fecarbox del WBC en la transmisión mensual “Boxeo EstrellaTV” de EstrellaTV. En los combates preliminares, Diego “Azabache” Torres (7-0, 7 KOs) se enfrenta a Andrés “Pug” Periban (9-7-1, 0 KOs) en un enfrentamiento de peso ligero, y Diego “Maravilla” Carmona (8-1, 7 KOs) se enfrenta a Carlos “Pitbull” Zavala (5-4, 2 KOs) en una pelea de peso súper welter. Monabesa gana el título internacional del WBC en Indonesia

Top Boxing News

