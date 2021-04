Monabesa gana el título internacional del WBC en Indonesia El boxeador Indonesio Tibo Monabesa (21-1-2, 8 KOs) venció al Filipino Toto Landero (10-5-2, 2 KOs) el miércoles por la noche en Yakarta para reclamar el título vacante Internacional de peso minimosca del WBC . Después de 12 rounds de intensos intercambios, los tres jueces marcaron la pelea por Monabesa. Las puntuaciones fueron 117-111, 115-113 y 116-112. Landero comenzó la pelea atacando a un ritmo rápido, pero el más alto Monabesa pudo contraatacar efectivamente desde su postura de zurdo. El gancho de derecha de Monabesa sacudió repetidamente a Landero. Landero tuvo cierto éxito con sus poderosos ganchos en los asaltos intermedios, pero comenzó a desvanecerse a medida que avanzaba la pelea. Sin embargo, Flipino nunca se rindió y logró hacer una feroz resistencia final en las rondas del campeonato. Antes de la pelea, Monabesa ocupó el sexto lugar por el WBC y Landero el 23. La victoria acerca a Monabesa a una pelea por el campeonato mundial. En la pelea principal de apoyo, el veterano héroe de peso welter ligero Tito (28-15-2, 11 KOs) rompió la racha invicta de Hebi Marapu (15-1, 11 KOs) por decisión mayoritaria en 10 asaltos. El evento fue promovido por Armin Tan. Marriaga encabeza la transmisión de EstrellaTV el 30 de abril en Ciudad de México Conferencia de prensa final de Turchi-Bregeon en Milán, Italia

