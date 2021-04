Conferencia de prensa final de Turchi-Bregeon en Milán, Italia La conferencia de prensa para presentar la Milano Boxing Night se llevó a cabo en el Hotel Raffaello de Milán, Italia. Promovido por Opi Since 82-Matchroom-DAZN, el evento se llevará a cabo en Allianz Cloud el próximo viernes. En el evento principal, Fabio Turchi (18-1 con 13 KOs) desafiará al campeón Francés Dylan Bregeon (11-0-1 con 3 KOs) por el cinturón vacante de peso crucero de la Unión Europea en la distancia de 12 asaltos. Los súper medianos invictos Ivan Zucco (12-0 con 10 KOs) y Luca Capuano (11-0 con 2 KOs) lucharán por el título vacante italiano en la distancia de 10 rounds. Francesco Patera y Vladislav Melnyk deberían haber peleado por el campeonato vacante de peso ligero de plata del WBC, pero un miembro del equipo de Melnyk dio positivo en Covid-19 y la pelea fue cancelada. Los promotores encontraron un sustituto tardío: Nicola Henchiri (Italia, 9-3-2) peleará con Patera en la distancia de 8 rounds y sin título en juego. Biagio Patera, que entrena a su hermano Francesco, comentó: “Entrenamos para Devis Boschiero, luego Vadislav Melnyk y ahora tenemos que enfrentar a Nicola Henchiri. Lo más importante es volver al ring después de un año y medio ”. La misma actitud de su hermano: “Quiero volver al ring, quiero las grandes peleas contra nombres importantes y por eso venceré a Nicola Henchiri el viernes por la noche”. Luca Capuano: “Me entrené para esta pelea como siempre lo hice: muy en serio. Esta vez estoy más motivado porque la pelea está en la distancia de diez asaltos y está el cinturón italiano en juego. Ganar el título nacional es mi prioridad, contra Iván o contra alguien más es lo mismo. No tengo ningún problema en luchar contra todo el mundo. Tal vez en un futuro cercano pelee contra Daniele Scardina “. Ivan Zucco: “No veo la hora de luchar por el campeonato Italiano. Considero a Luca un boxeador técnico, mientras que yo soy tanto un boxeador como un luchador. Como Capuano, no tengo ningún problema en pelear con todos, incluido Daniele Scardina. Un Derby entre peleadores Italianos tiene sentido ”. Fabio Turchi: “Derrotar a Nikolajs Grisunins me devolvió la confianza después de la derrota ante Tommy McCarthy. Quiero el cinturón de la Unión Europea. Bregeon es un buen luchador y lo respeto. En los últimos meses crecí como un luchador agregando armas a mi arsenal y lo verás el viernes por la noche. Dylan es un poco más alto que yo, pero estoy acostumbrado a luchar contra oponentes más altos. Me adaptaré a su estilo y prepararé los contraataques adecuados. ¡El mejor hombre ganará y eso significa yo! “ Dylan Bregeon: “Me gusta el estilo de Fabio y la pelea será entretenida. El mejor hombre ganará “. Monabesa gana el título internacional del WBC en Indonesia Fundora: Cota no es nada diferente

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.