Fundora: Cota no es nada diferente El peso súper welter de 6’5 Sebastián “The Towering Inferno” Fundora (16-0-1, 11 KOs) buscará fortalecerse como un fuerte contendiente mundial de élite cuando se enfrente a Jorge “El Demonio” Cota. (30-4, 27 KOs) en la cartelera de pago por evento de Ruiz-Arreola el 1 de mayo desde Dignity Healthy Sports Park en Carson, California. “No soy como los otros boxeadores a los que se ha enfrentado Cota”, dijo Fundora. “Quiero hacer mi propia declaración a la manera de ‘Towering Inferno’. Espero que venga 100% listo para mí, pero su experiencia pasada no lo ayudará. Esta es una pelea totalmente diferente para él. “Siempre lo considero una pelea difícil, pero entiendo por qué la percepción es que esta es mi pelea más difícil hasta ahora. Me he enfrentado a muchos luchadores como Cota a los que les gusta adelantarse y participar por dentro. Cota es sin duda uno de los nombres más importantes a los que me he enfrentado, pero esto no es nada diferente para mí estilísticamente “. Kingry vs.Fortuna será el 9 de julio por titulo ligero WBC

