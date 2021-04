Kingry vs.Fortuna será el 9 de julio por titulo ligero WBC La estrella en ascenso de peso ligero Ryan “Kingry” García (21-0, 18 KOs) defenderá su título interino de peso ligero del WBC contra el Dominicano ex campeón de peso superpluma de la AMB Javier “El Abejón” Fortuna (36-2-1, 25 KOs) en 12 asaltos el viernes 9 de julio. La información sobre el lugar y la cartelera se anunciará en breve. La pelea se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN en todo el mundo. Ryan García: “Fortuna está ansioso y estará listo, pero yo también lo estaré. Nadie puede vencerme en la división de peso ligero, punto. Voy a mostrarle al mundo quién soy “. Javier Fortuna: “Ryan García debería tomarse esta pelea muy en serio y entrenar adecuadamente porque se enfrentará, con mucho, al mejor peleador de su carrera. Con suerte, en la noche de la pelea, no habrá excusas para su derrota. Espero que esta pelea sea una guerra mientras dure, pero tengo demasiado de todo para Ryan García. Su última pelea demostró lo fácil que es batear. Y su poder no significará nada para mí. Pero el mío lo pondrá a dormir “. Fundora: Cota no es nada diferente Andrade promete vencer a Williams el sábado

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.