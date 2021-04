Andrade promete vencer a Williams el sábado El campeón de peso mediano de la OMB Demetrius Andrade (29-0 18 KOs) advirtió al retador obligatorio Liam Williams (23-2-1 18 KOs que respalde sus palabras el sábado por la noche en Hard Rock Live en Hard Rock Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Fl. ., en vivo en DAZN. “Una cosa es exagerarse y pelear”, dijo Andrade. “Pero tienes que preocuparte por lo que estás diciendo y respaldarlo porque al final del día, no tengo dos derrotas, nunca he perdido. Lo llaman ‘La Máquina’, pero cuando termine con él, será ‘The Rust Bucket’. “Vas a ver lo mismo que siempre ves en mí: un plan de juego sólido, dominio, aterrizaje de peces gordos, una gran actuación en todos los aspectos y brindarle a la gente lo que se ha estado perdiendo, la ciencia dulce. “No creo que se vaya a acostar con todas las tonterías que ha estado haciendo, pero cuando finalmente llegas aquí, es diferente. Ahora tienes que luchar y Liam no va a detener mi tren. Espero que traiga la pelea porque esta es su oportunidad, pero al final del día podrá decir: ‘Perdí ante Demetrius Andrade’. “Todos dicen que van a hacer esto y aquello conmigo, pero la realidad muerde, y cuando los toco, caen por todo el ring y salen corriendo. Es difícil pegarme, siempre terminan la noche perdiendo y diciendo ‘guau, eres mejor de lo que pensamos’ ”. Kingry vs.Fortuna será el 9 de julio por titulo ligero WBC Ocampo vence a Matute en dos rounds en Tijuana

