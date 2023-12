Showtime Boxing finaliza el 16 de diciembre Aunque no hay un anuncio oficial, pero el campeón súper mediano “regular” de la AMB, David Morrell (9-0, 8 KOs), está programado para enfrentarse a Sena Agbeko (28-2, 22 KOs) el 16 de diciembre en el evento principal de la final de boxeo de Showtime. La Transmisión sera desde The Armory en Minneapolis. El invicto Morrell ha emocionado a la multitud en su ciudad natal de adopción con feroces nocauts en cada una de sus cinco apariciones. Agbeko ha ganado cinco peleas consecutivas, cuatro de ellas por nocaut. También están programados el campeón de peso mosca del WBC Julio César Martínez (20-2, 15 KOs) defendiendo su título de peso mosca contra el invicto Angelino Córdoba (18-0-1, 12 KOs) y los contendientes de peso ligero Chris Colbert (17-1, 6 KOs) y José Valenzuela (12-2, 8 KOs) se enfrentará en una revancha. Munguia-Ryder listos para el 27 de enero en Arizona Amanda Serrano deja vacante el título del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.