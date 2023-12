Amanda Serrano deja vacante el título del WBC La campeona indiscutible de peso pluma Amanda Serrano anunció en las redes sociales que dejó vacante su título del WBC debido a que el WBC no permite asaltos de tres minutos ni de doce asaltos en el boxeo femenino. Serrano escribió: Me encanta el boxeo. He dado mi vida a este deporte. Sin teléfono, sin novio, sin fiestas. Sólo boxeo. Soy la única boxeadora, hombre o mujer, de Puerto Rico en convertirse en campeón indiscutido. Soy la única boxeadora que ha ganado títulos en 7 divisiones. Soy la primera boxeadora, junto con Katie, en encabezar el Madison Square Garden. Soy la primera boxeadora en ganar 7 cifras por pelea y lo mismo por patrocinadores. Y soy la primera campeona indiscutible en pelear rounds de 12×3 minutos. En el futuro, si un organismo sancionador no quiere darnos a mí y a mis compañeras boxeadoras la opción de pelear igual que los hombres, entonces no lo haré por ese organismo sancionador. El WBC se ha negado a evolucionar el deporte hacia la igualdad. Así que renuncio a su título. ¡Gracias a los órganos sancionadores que han evolucionado por la Igualdad! Si quieres enfrentarme en el ring, tienes una opción. Yo hice lo mío. Gracias a todos mis compañeros del boxeo que me han apoyado. Gracias a mi equipo. Gracias a mis fans. Y sobre todo gracias Dios. Estoy bendecida. Showtime Boxing finaliza el 16 de diciembre El “Magnifico” Magsayo regresa al ring el sábado en California Like this: Like Loading...

