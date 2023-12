El “Magnifico” Magsayo regresa al ring el sábado en California El ex campeón de peso pluma del CMB Mark “Magnifico” Magsayo (24-2, 16, KOs) regresa al ring el sábado contra Isacc Avelar (17-6, 10 KOs) en un combate a ocho asaltos en Infinite Reality Studios en Long Beach, California, anteriormente. conocido como Thunder Studios. Magsayo ahora pelea en el peso ligero junior. “El entrenador Marvin (Somodio) y yo hemos estado trabajando en numerosas partes de mi boxeo”, dijo Magsayo. “Por ejemplo, estamos empezando a tomar un mejor ritmo. Siento que seré más fuerte en las últimas rondas con todo el acondicionamiento especializado que hemos estado haciendo. Pasar al peso ligero junior hará una gran diferencia en el peso, seré mucho más fuerte en esta división. Ha sido un gran campo de entrenamiento y no puedo esperar a volver al ring”. Amanda Serrano deja vacante el título del WBC Rozicki KOs Durodola en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

