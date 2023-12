Rozicki KOs Durodola en eliminatoria del WBC El peso crucero clasificado #1 del WBC, Ryan “The Bruiser” Rozicki (20-1, 19 KOs) obtuvo un triunfo con un nocaut técnico en el primer asalto sobre el #8 Olanrewaju “God’s Power” Durodola (43-10, 40 KOs) en una eliminatoria del WBC el sábado por la noche en el Estadio Emera Centre en Sydney, Nueva Escocia, Canadá. Rozicki sacudió a Durodola, de 43 años, y desató una andanada de golpes que provocaron una rápida detención del árbitro. El tiempo era 1:47. Rozicki es ahora el retador oficial obligatorio para enfrentar al recién coronado campeón mundial de peso crucero del WBC, Noel Mikaelyan. Munguia vs Ryder el 27 de enero en Phoenix Like this: Like Loading...

